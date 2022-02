(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge relativo all'obbligo vaccinale per gli over 50. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. E' ora convocata la conferenza dei capigruppo: dovrà decidere sul prosieguo dei lavori. (ANSA).