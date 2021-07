Vaccini,Bonaccini: i politici invitino popolazione a vaccinarsi

Bologna, 19 lug. (askanews) - "Mi piacerebbe un paese in cui chi ha responsabilità istituzionali o di leadership politica invitasse le persone a vaccinarsi". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a SkyTg24."Se oggi di fronte a una nuova ondata nemmeno banale possiamo permetterci di parlare di green pass e non di chiudere tutto è perché abbiamo le persone vaccinate - ha aggiunto Bonaccini -. Se non avessimo il vaccino a disposizione qui sarebbe un'altra tragedia come quelle che abbiamo vissuto. Abbiamo bisogno di dire che il vaccino è uno strumento che ci protegge"."Io sarei d'accordo sul vaccino obbligatorio sul personale scolastico, ma non voglio farne una battaglia di religione" ha concluso il governatore, ricordando che in Emilia-Romagna si è vaccinato l'85% del personale scolastico.