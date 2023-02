Usuelli:Cospito teme altri 41 Bis percepiscano trattato favore per lui

Milano , 2 feb. (askanews) - "Lui è focalizzato sulla battaglia per un 41 bis più umano, tanto è che ci teneva a specificare che ha paura che gli altri detenuti possano pensare che riceva trattamenti di favore in quanto noto, aveva moltissimo questa preoccupazione". Lo ha riferito il medico e consigliere regionale lombardo di Più Europa Michele Usuelli che ieri ha incontrato nel carcere di Opera il detenuto al 41 bis Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il regime speciale di detenzione."Trattamenti di favore che non ci sono, ma non è importante solo la verità, conta anche il percepito. Ha la preoccupazione di quella che può essere la percezione degli altri detenuti. Ora Cospito ha scelto una lotta non violenta contro il regime di carcere duro" ha aggiunto.