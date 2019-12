Le grandi manovre del Centro e il progressivo sfarinamento di Forza Italia

Funziona così. Il 30 per cento degli elettori voterebbe sinistra e dintorni a prescindere da qualsiasi altra valutazione: candidati, programmi e alleanze. Il 30 per cento degli elettori voterebbe a destra e dintorni con la stessa identica anelasticità dei precedenti. Il restante 40 per cento degli elettori determina il vincitore delle elezioni. Quindi, è abbastanza naturale che siano iniziate le grandi manovre al centro per posizionarsi o riposizionarsi. E il versante più interessato è il centro del centrodestra. Infatti, il “mercato elettorale” del centro del centrosinistra è copertissimo dalla nascita quasi contemporanea di Italia Viva di Matteo Renzi e di Azione! di Carlo Calenda, mentre il progressivo sfarinamento di Forza Italia e la scelta di Giovanni Toti di concentrarsi con Cambiamo! soprattutto sulle regionali liguri di primavera, ha lasciato aperte praterie sul fronte moderato del centrodestra. E allora, in vista di possibili elezioni a breve – la cui data potrebbe essere avvicinata dalla richiesta di referendum per abolire la demagogica legge sulla riduzione dei parlamentari – sono ripartiti i riposizionamenti al centro del centrodestra.

A partire dal progetto culturale e di influenza di Mara Carfagna, che però per ora non è diventato uno smottamento parlamentare azzurro, nè lo vuole diventare. Al Senato, ad aprire le danze è stato il gruppo di Forza Italia che – dopo aver perso la senatrice Donatella Conzatti, emigrata verso Italia Viva, per ora seguita soltanto da Davide Bendinelli, unico deputato azzurro emigrato ieri in direzione Matteo Renzi, a differenza delle previsioni che accreditavano decine e decine di deputati e senatori in procinto di compiere questo passo, segno che almeno per ora l’Opa renziana sugli azzurri è naufragata – ha cambiato nome: da “Forza Italia – Berlusconi presidente” a “Forza Italia – Berlusconi presidente – UDC”, con riferimento esplicito al partito di Lorenzo Cesa, quasi un’anticipazione di quello che potrebbe essere “L’Altra Italia”, la federazione moderata di cui parlò qualche mese fa il Cavaliere, ma che poi è svanita nel nulla mediatico.

Fra l’altro, curiosamente, il gruppo azzurro alla Camera continua a chiamarsi “Forza Italia – Berlusconi presidente” senza riferimento all’Udc, esattamente come quello del Carroccio ha nomi differenziati. Un po’ come avveniva qualche legislatura fa, quando il filone indipendentista e l’”indipendenza della Padania” erano più o meno accentuati a seconda della Camera di appartenenza. Alla Camera dei deputati, quindi, il gruppo presieduto da Riccardo Molinari si chiama “Lega – Salvini premier”, senza più alcun riferimento al Nord. Mentre a Palazzo Madama il nome del gruppo guidato da Massimiliano Romero è “Lega - Salvini premier – Partito sardo d’azione”, dopo il patto federativo e l’elezione a senatore dell’attuale governatore sardo Christian Solinas, che in questo modo ha riportato il nome storico dei Quattro Mori sugli atti parlamentari.

Ma, se possibile, c’è un gruppo in cui la toponomastica parlamentare è ancora più variabile ed interessante, soprattutto nelle ultimissime settimane. E vale assolutamente la pena di tenerlo d’occhio, perché è l’erede della storia moderata del Nuovo Centrodestra, che ha il suo leader di Maurizio Lupi, fresco di giustizia fatta sulla vicenda che lo coinvolse di striscio sull’orologio a suo figlio, che non ha mai avuto alcun rilievo penale, ma che fu necessaria e sufficiente a farlo dimettere, con titoloni sui giornali sulle inesistenti responsabilità di ieri e poche righe sulla totale “assoluzione” di oggi. Insomma, Lupi è uno da tener d’occhio per un ruolo anche in futuro. E, soprattutto, sta tessendo una rete moderata in tutta Italia, con la parola “Popolare” come variabile indipendente.

Il modello è quello creato in Liguria da Andrea Costa, consigliere regionale spezzino, che sta coinvolgendo anche altri mondi: da Fratelli d’Italia è arrivato il coordinatore provinciale genovese Ubaldo Borchi e dal MoVimento Cinque Stelle il capogruppo in Regione Gabriele Pisani. E insieme a loro più di cento consiglieri comunali provenienti dalla stragrande maggioranza dei Comuni della regione, con una presenza capillare. A Montecitorio, Lupi ha esordito in questa legislatura il 28 marzo del 2018 con “Noi con l’Italia” insieme ad altri tre deputati del cartello elettorale fra centristi che era alleato con il centrodestra: Enrico Costa, Alessandro Colucci e Renzo Tondo, ex governatore del Friuli-Venezia Giulia ed ex azzurro che veniva da “Direzione Italia” di Raffaele Fitto.

Poi Costa è tornato alla casa madre azzurra, ma il 15 maggio 2018 il nome del gruppo di Lupi si è arricchito di una nuova appendice: “Noi con l’Italia – USEI”, dove USEI sta per “Unione Sudamericani Emigrati Italiani”, movimento di italiani all’estero portato in dote da Eugenio Sangregorio che, con i suoi ottant’anni, è il deputato più anziano di tutta la legislatura. Un anno e mezzo di calma e poi, negli ultimissimi giorni, i fuochi d’artificio parlamentari in questo gruppo: il 6 dicembre è arrivato Vittorio Sgarbi che – dopo aver lasciato il gruppo di Forza Italia in polemica durissima con la capogruppo Mariastella Gelmini – era emigrato nel “Misto misto”, cioè i deputati apolidi non iscritti ad alcuna componente.

Sei giorni dopo l’arrivo di Sgarbi, il gruppo dei lupiani si è arricchito di una nuova desinenza parlamentare: “Noi con l’Italia-USEI-Alleanza di centro”. Mica finita. Perché sono passati ulteriori sei giorni, unità di misura della tranquillità nella componente di Lupi in questo mese di dicembre, che è successo di tutto. Innanzitutto, il gruppo dei deputati totiani ha perso il diritto alla componente parlamentare perché il micropartito “Dieci volte meglio”, un gruppo di professionisti che si era presentato alle elezioni e – nonostante i risultati infinitesimali – si era guadagnato il diritto a dare il nome a una componente parlamentare, nonostante non avesse avuto eletti, ha ritirato il suo nome.

E così “Dieci volte meglio” che insieme agli ex grillini aveva dato origine prima a “Sogno Italia-Dieci volte meglio” e poi a “Cambiamo!-Dieci volte meglio” non è più in Parlamento per sua scelta. Insieme al nome se ne sono andati i due ex grillini che avevano fatto squadra con i totiani: prima Catello Vitiello, trasmigrato con Renzi, e ora Silvia Benedetti, che ha preferito restare nel Misto fra i non iscritti ad alcuna componente. Mentre gli altri cinque seguaci di Giovanni Toti (Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Stefano Benigni, Giorgio Silli e Alessandro Sorte) si sono uniti a Sgarbi, Sangregorio, Lupi, Colucci e Tondo, dando vita alla componente del Misto di Montecitorio che, con i suoi dieci membri, ora è di gran lunga la più numerosa. E che, ovviamente, ha cambiato nome un’altra volta, la seconda in una settimana: “Noi con l’Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di centro”. Un po’ come “Alla fiera dell’est”, sempre più lungo. Se la legislatura va avanti ancora un po’, diventano il gruppo di maggioranza relativa.