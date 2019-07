Universiadi, Conte: record medaglie. Nostro sport in salute

Roma, 15 lug. (askanews) - "A Napoli si è conclusa la trentesima edizione delle Universiadi, un importante momento di sport e di aggregazione. Napoli e la Campania in questi giorni hanno offerto una grande prova di generosità, di organizzazione, di accoglienza". Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook."Avevo promesso che sarei intervenuto e al San Paolo ho voluto tributare il giusto riconoscimento a questo grande evento sportivo di cui come Presidente del Consiglio sono orgoglioso. L'auspicio è che questo evento possa regalare all'Italia e al mondo tanti campioni, leader nello sport e nella vita.Le 44 medaglie vinte dai nostri ragazzi sono un record e dimostrano che il nostro sistema sportivo è in salute e promette di essere sempre più competitivo. Dopo le Universiadi - aggiunge il premier - ospiteremo le Atp Finals, le Olimpiadi invernali del 2026 e tante altre rassegne sportive di elevato livello. Ma non ci fermiamo. Continueremo a lavorare ad altri progetti che possano contribuire a porre l'Italia al centro dello sport mondiale".