Un libro su S. Francesco e il Sultano

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 29 OTT - Ad 800 anni dallo storico incontro tra San Francesco e il Sultano Malik Al-Kamil il capo redattore centrale del Tg1,Piero Damosso e il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, ripercorrono in un libro, Edizioni San Paolo, le tappe del cammino del Santo di Assisi e dei francescani nel mondo fino all'approfondimento della "straordinaria epoca di rinnovamento" dellla Chiesa con Papa Francesco. Il volume "Francesco e il Sultano. 800 anni da un incredibile incontro" parte - spiega la Rivista San Francesco in un comunicato - da interrogativi "tanto antichi quanto attuali": come comportarsi con chi, per formazione personale, culturale o religiosa viene da un mondo diverso dal nostro? Come possiamo accettare questa diversità? Come comprenderla e quindi convivere con essa?. "In anni di incertezze e tensioni, economiche e sociali in primis - si legge ancora nella nota -, San Francesco ci giunge in aiuto indicandoci la via, il cammino da intraprendere".