Per il sisma del 2016 c'è la maxi-sanatoria anche sulle case abusive

Un condono tira l’altro, come le ciliegie. Per il terremoto del 2016 c’è una inattesa sanatoria anche sulle case abusive. La norma, contenuta nell’articolo 39 bis del decreto per Genova, sottoscritto sia dalla Lega che dai 5 Stelle, riguarda le aree del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto del 2016. La disposizione prevede che nel caso di interventi edilizi sugli edifici privati che si trovano nelle aree colpite da sisma e realizzati prima dei terremoti può essere presentata, con la domanda di contributo, anche una richiesta di permesso di sanatoria.

Il decreto Genova

I dettagli li ha spiegati la Stampa, dove la cronista Maria Rosaria Tomasello ha analizzato un emendamento all’articolo 39 del Decreto Genova presentato dalla deputata pentastellata Patrizia Terzoni. All’interno del decreto emergenze non ci sono solo disposizioni riguardanti Genova e la ricostruzione del ponte Morandi. Ci sono le norme sulla ricostruzione ad Ischia che non piacciono a Salvini e misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017. L’emendamento della Terzoni aggiunge l’articolo 39 bis che va ad introdurre «misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016». La modifica riguarda in particolare l’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 dove andrebbe aggiunto «ovvero in assenza di permesso di costruire».

La maxi sanatoria a Ischia

Parole che per il quotidiano piemontese permettono una maxi sanatoria per le case abusive colpite dal sisma del 2016. Lo stesso provvedimento potrebbe essere utilizzato per gli immobili ad Ischia. Darebbe la possibilità anche a chi ha costruito una casa o un immobile abusivo (nel testo originale invece si parla di “in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o di difformità da essa”) di poter presentare assieme alla domanda di contributo anche una richiesta di permesso in sanatoria. In sostanza: lo Stato darà i soldi a chi ha commesso degli abusi edilizi e al tempo stesso procederà a sanare l’abuso. Per la Dem Stefania Pezzopane il governo avrebbe dovuto procedere come si è fatto all’Aquila nel 2009 ovvero ricostruendo in base a quanto riportato nei dati catastali senza le eventuali aggiunte abusive successive. Stupisce del resto che il M5S, che in questi anni si è battuto in nome dell’onestà, della tutela dell’ambiente e della legalità sia disposto a sanare e condonare abusi edilizi ed evasione fiscale. Le cose cambiano.

Le critiche del PD

Sul provvedimento piovono molte critiche. "Il condono edilizio nel decreto su Genova, il decreto sicurezza tutto sull'immigrazione, deroghe al Codice degli appalti per le opere, un condono penale tombale nella 'pace fiscale'. E' evidente che il governo sta abbassando l'attenzione in tema di lotta alle mafie e alla corruzione. E' l'allarme che oggi lancia il procuratore nazionale antimafia De Raho e di cui ieri hanno parlato i procuratori di Milano. Un fatto gravissimo, che tra l'altro contrasta con gli annunci della campagna elettorale di Lega e M5s. Criminalità organizzata e corruzione sono ancora emergenze nel nostro Paese e combatterle deve essere la priorità. Non con le chiacchiere come fa Salvini, ma con atti conseguenti. Purtroppo i provvedimenti emanati da questo governo vanno nella direzione opposta", ha detto il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.

Le osservazioni di Legambiente

Insorge anche Legambiente. “I condoni – ha scritto il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini – dai tempi di Craxi passando per Berlusconi e fino a oggi, vanno sempre in coppia: fiscale e edilizio. E quello per abusivi di Ischia, inserito nel Decreto per la ricostruzione del Ponte di Genova, è di una gravità senza precedenti. Si prevede, infatti, di sanare immobili realizzati in zone dove perfino i governi Berlusconi avevano previsto l’esclusione, e per la semplice ragione che si tratta di aree a rischio idrogeologico o di particolare rilievo paesaggistico e ambientale. Ma per il Governo del cambiamento quei limiti devono essere superati, togliendo ogni tutela introdotta nella valutazione delle pratiche di sanatoria ancora ferme nei Comuni. È la cronaca che va del terremoto di Casamicciola del 1883 a quello del 2017, passando per innumerevoli frane che hanno causato morti e feriti, a dimostrare come sia da irresponsabili sanare ulteriori edifici costruiti su un’Isola così fragile. Ma non finisce qui, perché a quegli edifici verrebbe anche dato «fino al 100% di contributo per la ricostruzione».