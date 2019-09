Umbria, Zingaretti: grazie a Bianconi, candidatura bella e forte

Roma, 22 set. (askanews) - "Grazie a Vincenzo Bianconi per la sua scelta. Una bella e forte candidatura. Sarà il candidato dell'Umbria, una terra meravigliosa. L'Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro". E' quanto scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti a proposito della candidatura dell'imprenditore di Norcia a governatore dell'Umbria. Sarà il candidato di Pd, Movimento Cinquestelle, realtà civiche e dell'associazionismo.