“Conte parla parla, non conclude e ti porta a spasso. Di Maio lancia ultimatum a freddo col dito alzato e la faccia spiritata quando dovrebbe invece essere disponibile e collaborativo. Ma se anche dovessimo andare avanti, come si fa a governare in queste condizioni?”. Il deputato dem, tra i più convinti della necessità di un governo di salute pubblica per provare a rilanciare l’Italia, ha da poco ascoltato le dichiarazioni di Luigi Di Maio. Più che il tono di un capo politico che sta conducendo una trattativa delicata ma possibile, è sembrato quello di un comizio da campagna elettorale. “Se i nostri 20 punti entreranno nel programma di governo, bene, altrimenti è meglio andare al voto e farlo il prima possibile” ha concluso Di Maio piegando gli appunti e voltando le spalle a telecamere e giornalisti che nella Sala della Regina seguono da giorni le consultazioni per formare un nuovo governo, il “governo delle novità e della svolta”.

La doccia fredda

Un tono da ultimatum che nessuno si aspettava. Non il segretario dem Nicola Zingaretti che aveva da poco parlato dallo stesso microfono lanciando segnali distensivi e allungando la mano ai 5 Stelle su tanti punti, dal taglio delle tasse per i salari medio bassi agli investimenti pubblici e privati nell’industria green (legata all’ambiente), 4.0 e digitale, dalla scuola gratis, fino all’università, per le famiglie più povere, ad investimenti massicci (10 miliardi in tre anni) sulla sanità. E poi “vere politiche per la sicurezza e il decoro urbano” oltre che quegli interventi sui decreti sicurezza indicati dal Quirinale. Era il pacchetto di proposte appena consegnato ai verbali del premier incaricato. In teoria miele per i 5 Stelle. Temi inclusivi e sociali. Tutto bene, quindi. Almeno secondo la traccia fin lì condivisa dalle delegazioni Pd e 5 Stelle chef seguono il tavolo del programma.

Poi alle 15 e 30 si presenta Luigi Di Maio, reduce dal previsto incontro con Giuseppe Conte. E arriva una doccia fredda, anzi gelata. Un ribaltamento di fronte di cui neppure il premier incaricato aveva avuto sentore e su cui è stato aggiornato mentre era già in Vaticano per i funerali del cardinale Silvestrini e dove ha avuto anche un breve colloquio con Papa Francesco.

Lo stupore di Conte

“Non ho sentito le parole di Di Maio” ha detto tornando a palazzo Chigi dove alle 18 aveva in programma un incontro, già fissato, con una delegazione del Pd (Andrea Orlando e Dario Franceschini) e una del Movimento 5 Stelle (D’Uva e Patuanelli).

L’aut aut di Di Maio ha provocato una forte flessione in borsa e il rialzo dello spread. Non è ancora stato fatto il conto ma qualche miliardo se n’è andato in fumo per quello che può essere definito “il colpo di coda” di un leader a fine corsa. Quanto meno a fine stagione. Il crollo del potere, con la sua perdita, è uno dei fenomeni più interessanti da osservare. E’ come una disgrazia: ognuno reagisce come può. Come sa. Di Maio sta provando a resistere ad un destino che, dopo sei anni di successi costanti, adesso lo costringe a stare fermo un giro. Condizione che non accetta.

… che va avanti. Anche senza Di Maio

I dettagli come sempre aiutano a comprendere meglio. L’ultimatum del capo politico M5s non sembra fermare il lavoro di Giuseppe Conte. Certo, lo ha sospeso per qualche ora, lo ha messo a rischio. In serata una nota di palazzo Chigi chiarisce la situazione: il lavoro per la definizione del programma e la formazione del governo va avanti. In serata c’è stata la riunione tecnica-operativa con le due delegazioni “in cui è stata delicato il percorso di lavoro per consentire al Presidente incaricato di elaborare un programma condiviso da entrambe le forze politiche sulla base delle prime line programmatiche che sono pervenute”. Stamani una nuova riunione “coordinata da Conte e dedicata al programma”. Domenica pausa. Lunedì l’incontro con le popolazioni terremotate (sisma del centro Italia del 2016) e con associazioni dei disabili. Avanti quindi, piaccia o meno a Luigi che se ne dovrà fare una ragione.

“Stop bastoni tra le ruote”

Va da sè che il premier incaricato è “molto irritato” e con le due delegazioni incontrate nel pomeriggio a palazzo Chigi dopo la sortita di Di Maio ha messo in chiaro che “è necessario chiarirsi e ripartire col piede giusto”. Sottinteso: non saranno tollerate altre frenate, meno che mai ultimatum. “La trattativa è ben avviata, smettete di mettere bastoni tra le ruote” ha detto alla delegazione 5s a sua volta imbarazzata - ufficialmente lo negheranno sempre ma gli occhi e gli sguardi sanno essere espliciti - per la sortita del loro amato capo. E comunque - è ancora il senso delle parole di Conte - Di Maio può alzare la voce quanto e quando vuole, ma non è più arbitro della partita come è stato nel governo gialloverde grazie al ruolo di vicepremier condiviso con Salvini. Allora erano i responsabili del contratto di governo e Conte solo il notaio. Adesso quello schema, come ha preteso il segretario dem Zingaretti, “è superato” e si torna alla normalità di un premier che fa il premier di tutti seppure indicato da una delle parti della maggioranza.

“Non è premier superpartes”

C’è un altro aspetto che ha allarmato la delegazione Pd e che Franceschini e Orlando si sono premurati di evidenziare nell’incontro con Conte alla presenza dei capigruppo 5Stelle D’Uva e Patuanelli. Di Maio, in sala della Regina alla Camera, ha parlato di “Conte bis” e di “premier super partes”. Due scelte lessicali non casuali che non piacciono affatto al Nazareno. Entrambe infatti lasciano intendere una continuità con il passato governo (“Conte bis”) che il Pd deve assolutamente cancellare a cominciare anche dalle parole. Conte “premier superpartes”, poi, presuppone che il Professore sia stato indicato da entrambe le forze politiche. Non è così. Zingaretti ha ripetuto più volte che il Pd “ha accettato l’indicazione di Giuseppe Conte arrivata dal partito di maggioranza relativa”. Tradotto, significa che la casella, o la poltrona, più importante è già stata occupata dai 5 Stelle. In conseguenza la casella successiva, la n.2, quella di vicepremier non può che essere assegnata al Pd. Casella che deve essere unica, e non raddoppiata, per mantenere una giusta distribuzione di pesi nella costruzione del nuovo governo.

La poltrona che scotta

Ed ecco che arriviamo al cuore di tutta la faccenda. Perchè Di Maio ha fatto questo attacco? Forse un colpo di caldo in una Roma impallata dall’umidità? “Insiste col voler fare il vicepremier - spiegano fonti parlamentari del Pd - è l’unica sua assicurazione politica per il futuro. Diversamente sa che non conterebbe più nulla. E che il suo destino politico sarebbe segnato”. Fonti del Pd che seguono il dossier “formazione governo” aggiungono che i 5 Stelle “sono arrivati ad offrire più ministeri, anche di peso, in cambio del vicepremierato…”. Di Maio sta cioè combattendo la sua personalissima battaglia per la propria sopravvivenza politica. Da capo politico, vicepremier, ministro del Lavoro e anche dello Sviluppo economico - una concentrazione di cariche che certo non ha fatto bene alla qualità complessiva del lavoro svolto - si ritroverebbe ad essere sempre in maggioranza ma, forse, con un solo incarico da ministro.

I problemi interni

Di Maio ha bisogno di essere protetto dai suoi poteri anche per poter gestire il Movimento/partito e per evitare di essere fatto a fettine dai suoi competitor interni. Che cominciano ad essere tanti. C’è chi non lo ha perdonato per aver fatto l’accordo con la Lega. C’è chi non gli ha perdonato di aver subìto Salvini e le sue politiche. Chi resta sorpreso per la facilità con cui ora sta facendo l’accordo con il Pd. “Non ci dobbiamo stupire poi se il Movimento crolla nei sondaggi” commentava ieri un senatore 5 Stelle mentre mostrava il video con cui il suo collega Paragone prende in giro i parlamentari 5 Stelle per l’attaccamento alla carica, cioè alla poltrona (“vi metteranno in fila per tre a dire sempre di Sì, a educarvi, a spiegarvi come si sta al mondo”). Di Maio ha contro Di Battista (che avrebbe preso contatti direttamente con la Lega). Ha contro Beppe Grillo che gli ha detto in sostanza di farsi da parte, “servono tecnici competenti ai ministeri, tu fai il capo politico”. Il comico è arrabbiato per la “poltronite” che ha colpito i suoi ex allievi-adepti. E però registra anche il fallimento di competenze che ha segnato l’esperienza politica grillina. Per non parlare di Roberto Fico che qualcuno, nel Movimento, aveva provato a coinvolgere nella partita indicandolo come premier. Il Presidente della Camera ha gentilmente declinato. E questo per dire solo delle filiere più importanti. A livello locale le faide sono ancora più profonde.

Il messaggio a Conte

Di Maio ha quindi necessità di avere l’incarico di vicepremier: è convinto che solo restando a palazzo Chigi, nella cabina di regia del potere, possa provare a tenere unita la sua comunità. Il punto è che anche il premier incaricato sembra aver smesso di ascoltarlo su questo punto. Conte starebbe addirittura pensando di fare da solo. O meglio: di avvalersi del ruolo chiave di un sottosegretario alla Presidenza forte e competente cui delegare alcuni dossier. Un Letta, un Lotti, un Giorgetti di massima fiducia. Che probabilmente non sarà quindi neppure del Pd. Così come alcuni ministri chiave potrebbero essere affidati a tecnici liberi dalle dinamiche di corrente tipiche dei partiti. E dei Movimenti. Di Maio avrebbe avuto ieri in mattinata conferma delle intenzioni di Conte riportate ieri da siti e quotidiani. E avrebbe così deciso l’attacco a freddo: “O si fa come diciamo noi, o si realizza il nostro programma in venti punti, oppure è meglio andare al voto. E presto anche”.

Nessuna sottovalutazione

Ieri pomeriggio si sono “arrabbiati” tutti i dirigenti del Pd, renziani, tra i supporter più convinti dell’accordo, e non. “Forse è meglio che qualcuno faccia una bagno di realtà” ha suggerito Marattin. “Minacce irricevibili” ha chiosato la Boschi. E poi Paola De Micheli, Morassut, Misiani. Zingaretti ha annullato l’incontro con Di Maio previsto per le 17. Renzi, via social, ha suggerito a Conte di chiudere in fretta la partita. Prima che salti tutto per aria. A Montecitorio, tra le 16 e le 19, sono “passati” - non per caso - molti deputati a cercar di capire che stava succedendo. Con acuta precisione una deputata di Forza Italia osservava: “Di Maio non vuol fare l’accordo e magari ancora parla con Salvini, Zingaretti neppure, entrambi costretti si sono accordati per realizzare il delitto perfetto”.

Sa di messinscena, infatti, il mezzo passo indietro fatto da Di Maio una volta scappati i buoi. “ Ma io ho solo parlato di temi e programmi e non di poltrone come continuano a fare altri” s’ è quasi scusato verso sera. “Cosa ha detto di sconvolgente? Ha ripetuto le cose di sempre…” hanno aggiunto stupiti alcuni suoi collaboratori. Il tono e il contesto valgono tanto quando le parole. E poi non sono i punti del programma il problema: a parte distinguo che sembravano già risolti (su taglio del cuneo fiscale, immigrazione, concessioni autostradali e taglio dei parlamentari) e che sono stati strumentalmente rimessi sul tavolo, la sintesi sul programma è molto più semplice che non con la Lega. Inoltre, Di Maio aveva voluto in qualche modo annunciare che il suo passaggio dalla sala della Regina non sarebbe stato indolore. “Dirà cose forti sui temi” era filtrato dal suo staff. Poi, temi e poltrone a volte si accavallano.

Enigma Rousseau

Conte vuol salire al Colle con il programma e la squadra mercoledì. Da qui ad allora ci saranno altre tensioni, scossoni e ultimatum. Sono i segnali della trattativa in corso. E dei tatticismi che la governano. Un’altra botta arriverà certamente con il quesito on line sulla piattaforma Rousseau. E’ previsto per martedì. Cosa succederà se la risposta degli iscritti sarà No al governo con il Pd? “Rousseau ha sempre la parola finale” ha spiegato una volta di più un post pubblicato ieri mattina sul sito delle Stelle. Ecco, Di Maio farà altri ultimatum. Ci proverà fino all’ultimo secondo. Anche perchè la Casaleggio, cioè il dominus della partita, non ha ancora ben deciso a che parte stare. Tanto varrebbe allora dare a Di Maio quello che vuole. Sempre che si voglia fare un governo per dare in fretta risposte al Paese. Grandi tessitori, quelli veri, senza nome, sono al lavoro.