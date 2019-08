L’ultima ‘settimana calda’ di governo e maggioranza prima delle vacanze. Si balla su Dl Sicurezza bis e Tav

Dato che sono tutti “stufi” (Salvini di Conte e di Di Maio, Di Maio di Salvini e di litigare, Conte di entrambi, etc.) - compresi i cronisti parlamentari di lungo corso che non hanno mai creduto a una crisi di governo a luglio, figurarsi se credono a una crisi di governo in piena estate - i deputati della Repubblica hanno pensato bene di andarsene in ferie (38 giorni, un semi-record) e l’onore della prova della tenuta del governo e della sua maggioranza, a partire da oggi e fino a giovedì prossimo, spetta e spetterà solo ai senatori della Repubblica. I quali, nei prossimi tre giorni, dovranno affrontare un intenso tour de force che deciderà delle sorti del governo e della legislatura. Infatti, il 6 agosto palazzo Madama voterà, in via definitiva, il dl Sicurezza bis e, il 7 agosto, si voteranno le mozioni parlamentari dei diversi partiti sulla Tav, con l’M5S che finirà in minoranza. Sarà in quei due voti, dunque, che “si parrà la nobilitade” del governo e la conseguente tenuta della sua maggioranza.

La ‘lunga settimana calda’ del governo Conte

La settimana, in realtà, inizia con la convocazione da parte del presidente del Consiglio delle parti sociali a Palazzo Chigi nel pomeriggio di lunedì, in vista della manovra: gli incontri ruoteranno intorno al tema del welfare e del lavoro e vedranno sfilare i sindacati e anche le imprese, il Terzo settore e il sistema bancario. Le riunioni prenderanno il via alle 16 e andranno avanti fino a sera. Alla presenza di tutti i leader sindacali, compresi Cgil, Cisl e Uil che – tranne il leader della Uil, Barbagallo, che invece ci andrà – non si presenteranno al nuovo incontro al Viminale che il ministro dell’Interno Salvini (non si è mai capito bene a che titolo) ha ri-convocato per il giorno dopo, martedì 6 agosto: pare che Salvini voglia discuterà, in particolare, di fisco. A metà settimana dovrebbe poi tenersi il Consiglio dei ministri, l'ultimo prima della pausa estiva. Ultima tappa del tour de force pre-estivo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, convocata per giovedì 8 agosto. Un'occasione per fare il punto sull'azione del governo, così come fece anche lo scorso anno, ma dove sicuramente Conte ‘qualcosina’ sul futuro del suo esecutivo dovrà dirla.

La verità è che, nell’ultimo cdm prima della pausa estiva, non accadrà un bel nulla. Il cdm dovrebbe approvare il decreto-legge sulla scuola, già rinviato la scorsa settimana, e il decreto voluto da Di Maio con le tutele per i rider, più alcuni interventi sulle crisi d’impresa: trattasi di ‘robetta’.

Senato, solo il voto sulla Tav è una storia già scritta

Eppure, le differenze dentro la maggioranza, sono, e restano, abissali. A partire, come si sa, dalla Tav: Conte, dopo averla stoppata, ha dato il via libera all’opera, per la gioia della Lega e il mal di stomaco dei 5Stelle. I quali, per lavarsi la coscienza, hanno chiesto un voto parlamentare. Voto che si terrà sempre nell’aula del Senato mercoledì, quando verranno esaminate le mozioni pro e contro. Dal voto uscirà la fotografia di un M5s in netta minoranza, in Parlamento: la Lega voterà quelle di FI, FdI e pure quella del Pd, quindi i 5Stelle finiranno nell’ e amen. Un epilogo annunciato, quindi, mentre sull’esito del voto sul decreto Sicurezza-bis, in programma a partire da lunedì al Senato, nessuno è pronto a scommettere. Sarà quello, infatti, il vero banco di prova dell’alleanza gialloverde. I numeri della maggioranza sono più che precari e neppure l’ormai certo ricorso alla fiducia mette al sicuro il dl targato Salvini.

Sul dl Sicurezza bis al Senato saranno giorni di fuoco

Ma se lo stallo in cui è sprofondata l’azione di governo, che non riesce neppure a indicare un commissario per la Ue (anche se ora la Lega torna a insistere sul nome del viceministro all’Economia Massimo Garavaglia), è imbarazzante, a catalizzare le tensioni è il dl Sicurezza-bis.

Alla Camera il testo è passato senza problemi, ma anche senza i voti di 17 pentastellati, a riprova di un dissenso crescente. La Lega vorrebbe neutralizzarlo con la fiducia, al Senato, visto che qui la maggioranza conta su solo 165 voti, sulla carta (107 M5S, che ne ha guadagnato uno di recente, e 58 della Lega, ma meno Bossi che, malato, non ci sarà), cinque in più rispetto ai 161 richiesti di prassi per il quorum del plenum (tecnicismo che vuol dire che la maggioranza assoluta, su 321 senatori in totale, ammonta a 161 voti). Voti che salgono, in realtà, a 167 con due senatori del Maie, iscritti al Misto, che votano sempre con il governo e che potrebbero salire ancora con i tre senatori Svp e uno di Uv.

Conte, Di Maio e Salvini con Mattarella (Ansa)

La fiducia ci sarà, ma l’ansia da ‘battiquorum’ resta

Il testo, dunque, sarà blindato, quindi non sarà votato da Fdi e Fi, che pure erano pronti a sostenerlo per compensare le possibili defezioni del M5s, ma solo senza votare la fiducia. In realtà, diversi senatori azzurri, soprattutto quelli vicini al governatore ligure Giovanni Toti (pare siano almeno sei), e anche alcuni senatori meloniani sembra che accuseranno improvvisi mal di pancia e/o impegni impellenti tali da ‘costringerli’ a uscire dall’aula e, dunque, abbassare il quorum, che si conta sempre e solo sui presenti, non su tutti gli aventi diritto al voto (cioè il famoso plenum di 321). Del resto, sono almeno cinque i senatori dissidenti tra i 5Stelle: Fattori, che ha già annunciato il suo ‘no’ alla fiducia, Mantero, La Mura, Airola, Campolillo, forse anche di più.

Meno cinque, su 165, fa 160, sotto il quorum di 161, e anche se i voti di maggioranza, sulla carta, sono 167 (con i due del Maie), il governo rischia di ‘galleggiare’ sui 161-162. In realtà, pochi sanno che il quorum del plenum (161 voti su 321) è un pro forma: su un qualsiasi testo che non richieda la maggioranza assoluta, basta che i sì battano i no. L’onore della controprova, cioè, grava sulle opposizioni: tocca a loro dimostrare di avere un voto in più del governo. Ma anche se tutti i gruppi di opposizione votassero ‘no’, alla fiducia, oggi non arrivano che a quota 141 senatori (51 senatori del Pd, 4 di Leu, 3 ex M5S, Nencini e Bonino, che stanno tutti nel misto, 61 di FI, tolta la Casellati, 18 di FdI).

Morale, dal punto di vista numerico, il governo non rischia.

Il punto, però, come sempre, è ‘politico’. Senza i 161 voti, e magari anche con le defezioni tattiche di alcuni di FI e FdI, Salvini potrebbe gridare alla “rottura dei patti” dei 5Stelle e aprire la crisi di governo, anche perché, il giorno dopo, la rottura della maggioranza sulla Tav sarà, di certo, palese. Una crisi di governo il 6 agosto, però, non l’ha mai vista proprio nessuno.. Se ne riparla, dunque, a settembre.

La cartina di tornasole: la riforma Fraccaro a settembre

Ma, a partire dal 7 settembre, va in discussione, nell’aula della Camera, l’ultimo passaggio – quello definitivo – del taglio del numero dei parlamentari (la cd. Riforma Fraccaro) e lì sì che serve la maggioranza assoluta (così vuole e recita la Costituzione) per far passare il testo. In teoria, non dovrebbe esserci nessun problema: la Lega - insieme, ovviamente, all’M5S – ha sempre votato a favore, senza mai far mancare uno solo dei suoi, alla riforma che decurta di un terzo il numero dei parlamentari (da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori), pur avendo dimostrato, ma sempre sottotraccia, perplessità e dubbi sull’argomento.

Le votazioni inizieranno tra l’8 e il 9 di settembre e si concluderanno entro giovedì 12 (o, al massimo, venerdì 13) settembre, considerando che – sempre giovedì 12 – è in calendario, sempre alla Camera, la mozione di sfiducia al ministro Salvini che il Pd di Zingaretti ha presentato. Ma la Lega voterà davvero, senza fare un plissé, il via libera definitivo alla riforma Fraccaro? Qui nascono molti dubbi.

Il warning di Mattarella: se passa la riforma non si vota

Il Capo dello Stato avrebbe già ‘avvertito’ i vicepremier che ‘se’ passa la riforma Fraccaro “non vi mando a votare” e non solo perché, in autunno, si apre la sessione di bilancio, ma, appunto, perché, come se non bastasse, a questo giro ci si mette di mezzo pure la riforma Fraccaro. Infatti, una volta approvata la riforma costituzionale in quarta definitiva lettura (qui sì che serve la maggioranza assoluta di 316 voti alla Camera, come ne sono serviti, nella terza lettura al Senato, 161), inizia a decorrere il tempo in cui – pur a riforma varata dalle Camere e, quindi, effettiva – “un quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori o cinque consigli regionali” possono chiedere il referendum: si chiama referendum ‘confermativo’, in questo caso e la data va fissata nei 90 giorni successivi alla richiesta referendaria.

E se è vero che sarà difficile trovare qualche ‘pazzo’ – in Parlamento o nei Consigli regionali o tra gli elettori – che voglia proporre il ‘no’ a un argomento così anti-Casta come la riduzione del numero dei parlamentari (ma, con mossa, per una volta, ‘furba’, il referendum potrebbero chiederlo proprio i 5Stelle, allungando, di fatto, la legislatura), i tre mesi, per prassi e Costituzione, devono passare per forza.

Una volta che si esaurisce quell’intervallo temporale, peraltro, di mesi ne occorrono altri due perché la riduzione dei seggi, e il ‘ricalcolo’ tecnico che ne consegue sulla legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum, entri in vigore. Ci ha pensato, in realtà, a fare il ‘ricalcolo’ il leghista luciferino per eccellenza, Roberto Calderoli. Il padre del ‘Porcellum’, infatti, ha fatto approvare, a maggio scorso, una leggina che, con un banale calcolo numerico, ‘adegua’ il Rosatellum ai nuovi scranni parlamentari, dato il combinato disposto, previsto nella legge elettorale, di collegi plurinominali (tre quarti) e uninominali (un quarto).

Il rischio di un ‘governo tecnico’ che impedisca le urne

Ma resta il punto: prima che tutte le diverse e complesse procedure costituzionali non saranno state espletate (ripetiamo: tre mesi per il referendum e si fa il 15 dicembre, e due mesi per ridisegnare i collegi, e si fa il 15 febbraio, ma del 2020), Mattarella potrebbe impedire a Salvini – imputato numero uno della ‘tentazione ‘ - di andare al voto. Morale: se il governo gialloverde cadesse, il Capo dello Stato darebbe vita a un governo ‘tecnico’, persino – forse – a un ‘governo di minoranza’, che avrebbe come compito quello di licenziare la manovra economica, controllare l’effettivo percorso del processo costituzionale referendario e, solo alla fine, portare il Paese a eventuali urne anticipate.

Una di quelle cose, un governo simile, che sai quando nasce e non sai più, però, quando muore. Infatti, i parlamentari – specie i grillini, ma anche i democrat e gli azzurri – terrorizzati dal taglio del numero dei parlamentari e consapevoli che la drastica riduzione del loro numero comporterebbe che solo un pugno di audaci potrebbe aspirare a tornare in Parlamento, farebbero ‘le barricate’ tra Camera e Senato pronti a votare ‘il governo del qualunque’. Un governo, cioè, che – via via, con il passare dei mesi – potrebbe trovare inaspettate convergenze, in Parlamento, e durare, in pratica, quasi fino alla scadenza naturale della legislatura, il 2022, con una lunga serie di ‘Scilipoti’ pronti a sostenerlo pur di non dover tornare, banalmente, ‘a casa’.

Ergo, o Salvini apre la crisi adesso, subito subito, sui voti al Senato in merito a decreto Sicurezza bis e alle mozioni Tav, oppure la apre ai primissimi di settembre, ma ‘prima’ che la riforma Fraccaro diventi legge e che si chiude la finestra elettorale, che pure sarebbe, in teoria, aperta anche dopo. Cosa farà, il vicepremier, ministro dell’Interno e leader della Lega? Quien sabe?, risponderebbe Sergio Leone. Certo è che, a quel punto, ove non aprisse la crisi – subito o a settembre – dovrebbe acconciarsi a governare con l’M5S e con Di Maio, oltre che con Conte, ancora a lungo, magari strappando, al massimo, un bel rimpastone di governo. Ma si accontenterà di così poco, Salvini? Resta pochi mesi, per scoprirlo. Quando i parlamentari, ai primi di settembre, saranno tornati dalle loro tanto sudate ferie, i giochi saranno fatti e anche loro sapranno di che morte dovranno morire.