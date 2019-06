Roma, 12 giu. (askanews) - "Andremo a trattare per evitare la procedura di infrazione, che è un obiettivo condiviso, ma non svendiamo il futuro del nostro Paese con accordi che ci impiccherebbero per i prossimi anni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Montecitorio della trattativa con la Ue.