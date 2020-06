Ue: Meloni, Conte al Colle, ma non era Consiglio informale?

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Il Presidente della Repubblica Mattarella incontra al Quirinale Conte e una vasta delegazione di ministri in vista del prossimo Consiglio europeo. Ma come? La riunione del Consiglio europeo non era "solo un incontro informale" e per questo è stato impedito al Parlamento di votare gli atti di indirizzo al governo, come invece prevede la legge?". Se lo chiede la leader di FdI, Giorgia Meloni. "Credo che ci sia un limite alla decenza, e che questo limite sia stato largamente superato. Per quanto tempo pensa il Governo di continuare a calpestare il Parlamento e impedire all'opposizione di esprimersi nei modi e nei luoghi previsti dalla legge e dalla Costituzione? Quale sarà il prossimo passo del governo, lo scioglimento dei partiti di opposizione con il solito DPCM?", conclude. (ANSA).