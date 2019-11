Ue, Mattarella: da successo integrazione dipende qualità democrazia

Roma, 23 nov. (askanews) - "La piena integrazione politica dell'Europa è certamente quella più significativa. Dal suo successo dipende molto del futuro del nostro modello sociale e la qualità stessa del sistema democratico". Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione del XVII Congresso nazionale dell' ANPC - Associazione Nazionale Partigiani Cristiani."La scelta europea, esito coerente della lotta dei popoli del continente per la liberazione dal nazifascismo - ha aggiunto il Capo dello Stato -, rappresenta la opportunità più rilevante per il consolidamento dei valori di rispetto della dignità di ogni persona, contro ogni sopraffazione".