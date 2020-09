Ue, Mattarella e Steimeier: ora insieme per ripresa post Covid

Milano, 17 set. (askanews) - Un'Europa più forte, grazie alla amicizia "solidissima e assoluta" tra Italia e Germania: un'Europa che nella pandemia ha ritrovato "l'ispirazione delle origini", la "solidarietà", arrivando a traguardi inimmaginabili pochi mesi prima, come il Recovery Fund. Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier si ringraziano a vicenda, danno ognuno merito all'altro per aver contribuito a creare un clima nuovo in Europa: il presidente tedesco riconoscendo la fondatezza delle perplessità espresse nei mesi scorsi da Mattarella e fatte poi proprie dall'Unione, e Mattarella ringraziando Berlino per essere stata decisiva nel superare "pigrizie, resistenze e ritardi" nella Ue.Un impegno che non può e non deve interrompersi, anzi va "intensificato" nella sfida per la ripresa economica post pandemia, oggetto del panel organizzato nel pomeriggio a Milano. Il capo dello Stato rimarca le "interdipendenze" tra le economie di Germania e Italia, e - sfruttando i dati della relazione del professor Fortis - la similitudine tra i due sistemi economici: creazione di valore aggiunto, soprattutto nel manifatturiero, e sostenibilità dei conti pubblici, visti i dati dell'avanzo primario degli ultimi 25 anni: senza voler fare polemica, ma "questo va detto rispetto a categorie arbitrarie come quelle di cultori della frugalità o non frugalità nell'Unione europea", ha rimarcato Mattarella.E insieme, Italia e Germania, devono contribuire alla rinascita tecnologica europea: lo sviluppo nella transizione energetica e nelle tecnologie è "inarrestabile" e dunque è auspicabile che l'Europa, grazie anche alla collaborazione tra Italia e Germania, si collochi "alla testa" di questo processo per "dare attuazione al green deal e ritrovare una sovranità tecnologica europea, il protagonismo della Ue nella innovazione e la tecnologia".Insomma, Italia e Germania nel motore europeo, legate tra di loro a doppio filo soprattutto nella catena del valore: economie "fortemente integrate", anzi "interdipendenti". E non a caso la scelta di Milano come sede dell'incontro, avvenuta "di comune accordo" e fatta - oltre che per ricordare l'impatto della pandemia sulla Lombardia e il sostegno tedesco nei mesi dell'emergenza - anche per rimarcare questo aspetto nel cuore della produzione italiana. Interdipendenza che potrebbe ulteriormente rafforzarsi con l'offerta di Francoforte per l'acquisto di Borsa Italiana.Infine, il tema della pandemia: entrambi i presidenti hanno auspicato vaccini accessibili per tutti, perchè solo così si potrà considerare sconfitto il virus. "Il peggio è alle spalle", ha sottolineato Mattarella, dopo aver ricordato per tutta la giornata i momenti drammatici di marzo, con le terapie internsive sature e oltre 40 pazienti curati in Germania, in una solidarietà testimoniata anche dai 400 gemellaggi tra Comuni itlaiani e tedeschi segno di un'amicizia "di base, popolare".