Ue, Mattarella: non c'è motivo di aprire procedura infrazione

Roma, 1 lug. (askanews) - Ci sono almeno "due dati positivi di trend dei conti pubblici" italiani, inoltre l'economia italiana ha una sua "solidità" e "credo che il governo italiano stia presentando tutti i documenti" all'Ue per dimostrare che "i conti saranno in ordine e che le indicazioni sono rassicuranti e che non vi sia motivo di aprire una procedura di infrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente austriaco, rispondendo a una domanda rivolta a Van der Bellen sulla procedura di infrazione all'Italia. La domanda era per il collega austriaco "ma siccome riguarda l'Italia, risponderò anch'io alla sua domanda", ha detto Mattarella al giornalista austriaco.