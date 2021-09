Ue, Mattarella:alzare ambizioni. Lo dobbiamo a nuove generazioni

Roma, 15 set. (askanews) - "Ci troviamo un punto di svolta per il futuro dell'Unione europea, integrare e completare i tanti cantieri aperti: questo lo dobbiamo alle nuove generazioni. Le sfide di questi anni ci portano ad alzare le nostre ambizioni. E' ineludibile un passo avanti per costruire una credibilità maggiore in tema di sicurezza che sia naturalmente complementare con la Nato. Serve una maggior presenza dell'Europa, bisogna colmare il divario tra attese e risposta. Serve una Ue protagonista, autorevole e con una identità precisa". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella a conclusione del vertice del Gruppo Arraiolos che si svolto al Quirinale