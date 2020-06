Ue: Lega, basta bavagli alla opposizione

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Basta bavagli all'opposizione. È vergognoso che ancora una volta maggioranza e governo rifiutino il confronto democratico e impediscano al Parlamento di votare sugli indirizzi da prendere in Europa. Hanno paura di essere smentiti dal voto? Temono che le contraddizioni tra Pd e 5stelle che litigano su tutto vengano sancite da un voto? Sarebbe la prova che il governo deve dimettersi". Lo affermano i capigruppo della Lega al Senato ed alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari riferendosi alla prossima informativa del governo prevista per mercoledì prossimo. "Come già accaduto, anche questa volta il presidente del Consiglio farà una semplice informativa sul prossimo consiglio europeo ma impedirà che Camera e Senato possano esprimersi democraticamente sul Mes e sulle altre misure da sostenere a Bruxelles. Ci chiediamo dove sia questa volontà di collaborare tanto sbandierata a parole da Conte se poi nelle sedi opportune non ci lasciano nemmeno votare", concludono Romeo e Molinari. (ANSA).