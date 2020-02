Ue, Gualtieri: escludo Italexit, italiani sanno che è follia

Roma, 1 feb. (askanews) - Italexit? "E' un rischio del tutto escluso, gli italiani sono ragionevoli e sanno che sarebbe una follia totale che non ha il consenso della maggioranza degli italiani, non avverrà mai". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervistato all'assemblea nazionale di Italia Viva."Salvini cerca periodicamente di dire che è cambiato rispetto alla linea antieuropea, che non gli porta bene, ma poi si ripresenta la verità: Salvini è quella roba lì, che porta la Le Pen e i nemici dell'Italia a Roma ma penso che i romani risponderanno con ironia mantenendo le distanze", ha aggiunto.