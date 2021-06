Ue, Draghi: Sure è primo passo, dovrebbe diventare permanente

Barcellona, 18 giu. (askanews) - "Intendiamo rafforzare il modello sociale europeo, per renderlo all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Abbiamo detto che Sure dovrebbe diventare una caratteristica permanente del nostro sistema di mercato del lavoro europeo. È stato un primo passo coraggioso e può doventare fondamentale per la creazione di un mercato del lavoro europeo e sono certo che abbiamo identità di vedute su argomento". Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando al foro italo spagnolo.