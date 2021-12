Ue, Draghi-Macron: ridurre indebitamento ma no tagli spesa sociale

Roma, 23 dic. (askanews) - "Non c'è dubbio che dobbiamo abbassare i nostri livelli di indebitamento", ma "non possiamo aspettarci di farlo attraverso tasse più alte o tagli insostenibili alla spesa sociale, né possiamo soffocare la crescita attraverso aggiustamenti fiscali non praticabili". E' quanto scrivono il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron, in un articolo a doppia firma pubblicato su Financial Times.