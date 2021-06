Ue, Draghi: per un'Europa più forte occorre un'Italia più forte

Roma, 21 giu. (askanews) - "E' importante sapere, è Merkel credo sia d'accordo, che per avere un'Europa più forte occorre avere un'Italia più forte e il governo è pienamente impegnato in questo". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa con la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel."Il governo italiano è impegnato in riforme che una volta si diceva strutturali ma direi di sistema che rendano l'Italia più competitiva ma anche più equa e più sostenibile. Questo è l'impegno di questo governo che continuerà nei mesi a venire", ha aggiunto.