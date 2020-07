Ue, Conte: siamo al rush finale, speriamo incontro proficuo

Roma, 16 lug. (askanews) - "E' un giorno un po' impegnativo. Sono in partenza per Bruxelles e stiamo affinando... vorrei dire 'affilando le armi' ma mi sembra una metafora impropria... stiamo affinando la lettura e lo studio dei dossier per questo rush finale. Speriamo sia nell'interesse di tutti un incontro molto proficuo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla presentazione dei lavori della task force "Donne per un Nuovo Rinascimento", presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.