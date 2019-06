Ue, Conte: convinti nostra linea economica, lo spiegherò a Juncker

Roma, 11 giu. (askanews) - "Prima di dire che stiamo sbagliando direzione, Juncker mi dia prima la possibilità di aggiornarlo sui conti, perché siamo ben convinti di ciò che stiamo facendo e della nostra filosofia economica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, assicurando che "con Juncker ho un rapporto cordiale, anche amicale, gli riconosco anche lealtà nella fase travagliata di dicembre perché ha dato una grossa mano all'Italia. E in amicizia dico a Juncker che anche lui ha ammesso di aver sbagliato direzione sulla Grecia".In ogni caso, ha ribadito Conte, "il mandato politico dai cittadini ci è stato dato per far crescere il Paese, e noi siamo qui per farlo crescere non per avviarlo lungo una china recessiva".