Ue, Conte alla Camera annuncia: "A settembre il recovery plan"

Roma, 17 giu. (askanews) - A settembre sarà presentato il recovery plan. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giusppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo informale. "Il governo vuole farsi trovare pronto e ha avviato consultazioni con tutte le forze economiche e sociali per il piano di rilancio da cui ricavare il recovery plan che presenteremo il prossimo settembre"."La decisione politica che spetta al consiglio europeo rappresenta un obiettivo storico sia sul piano sia sul piano nazionale alla peggior crisi continentale da oltre settanta anni. Non possiamo permetterci la liturgia delle decisioni dei Consigli Ue che sui bilanci attuano lunghi negoziati che sfociano in compromessi al ribasso, non lo meritano le vittime del Covid nè i cittadini che ne pagano conseguenze economiche", ha aggiunto Conte.Conte poi, tra fischi dell'opposizione e gli applausi della maggioranza, ha dichiarato: "Il governo è coeso, si lavora insieme uniti da una cosa: la fiducia dell'Italia, la speranza che sentiamo riposta in noi dagli italiani, non possiamo deluderli".Una coesione mancata alla Camera, dove i deputati di Fratelli d'Italia non si sono presentati in polemica con la mancanza di un voto dell'assemblea. Ha protestato anche la Lega che ha abbandonato l'aula subito dopo l'intervento del capogruppo Riccardo Molinari. E' rimasta in aula invece Forza Italia.