Ucraina, Zelensky a Meloni: grazie per sostegno e decreto armi

Roma, 4 ott. (askanews) - Nel corso della conversazione con Giorgia Meloni "Zelensky si è congratulato con per la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo Governo italiano. Zelensky ha ringraziato, inoltre, per il sostegno dell'Italia anche in merito al nuovo decreto sull'invio delle armi appena esaminato dal Copasir". Lo riferiscono fonti di Fdi.