Ucraina: Torino, al Museo del Cinema punto raccolta farmaci

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino aderisce tra i primi alla raccolta di farmaci necessari per la popolazione ucraina, organizzata dall'associazione Miufi 'Made in Ucraine for Italy', diretta dall'attrice ucraina Oksana Filonenko, e coordinata dal Consolato Generale Ucraino a Milano e e dall'Ambasciata dell'Ucraina a Roma. Recandosi alla Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, è possibile lasciare presso il punto di raccolta medicinali e materiali di primo soccorso da inviare nelle città e nelle zone colpite dal conflitto in Ucraina. (ANSA).