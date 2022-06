Ucraina, Todde (M5S): in malafede chi dice che siamo antiatlantici

Roma, 18 giu. (askanews) - "Chiunque dica che noi facciamo una politica che non è all'interno del contesto europeo che è antiatlantica o che non è all'interno della Nato non lo sta dicendo in buona fede", Lo ha detto la viceministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde, vicepresidente del M5S, parlando durante il primo summit "Blue forum Italia network" organizzato a Gaeta. Le parole di Todde arrivano dopo che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha accusato i suoi colleghi stellati di puntare a un "disallineamento" dell'Italia rispetto alla sua collocazione internazionale.State per cacciare Di Maio? "Io credo - ha risposto la vicepresidente del M5S - che parlando in una certa modalità ci si stia ponendo fuori dal Movimento. Abbiamo degli organi interni in cui dibattere, la discussione deve essere fatta lì". A giudizio di Todde "se la discussione viene fatta a mezzo stampa o in altre modalità ci si assume la responsabilità di quello che si fa".