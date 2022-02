Ucraina:Tajani, invasione vera, Occidente sia compatto

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "E' un invasione vera e propria, un atto da condannare senza alcun dubbio. L'occidente deve essere unto e rispondere con grande fermezza per stoppare l'escalation. L' obiettivo deve essere la pace, si deve scongiurare una vera guerra. Dobbiamo fare in modo che si possa arrivare alla pace, deve esserci spazio per la diplomazia, ma l'occidente non deve mostrare crepe per far capire alla Russia che non c'è possibilità di dividere l'Occidente .Le sanzioni devono colpire gli aggressori e per essere efficaci devono essere mirate". Lo afferma il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a Rainews24. (ANSA).