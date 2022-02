Ucraina, Salvini: pieno mandato a Draghi, parlare anche con Mosca

Roma, 25 feb. (askanews) - La Lega assicura "pieno mandato" a Mario Draghi per la gestione della crisi ucraina, anche se Matteo Salvini aggiunge che bisogna "dialogare con tutti, anche con Mosca". Il leader della Lega lo ha detto parlando con i giornalisti. "Qua c'è una guerra vera, con profughi veri. E bisogna dialogare con tutti. Io nel mio piccolo dialogherò con tutte le parti in causa, con un ruolo fondamentale anche del Vaticano, per fungere da mediatore. Mi piacerebbe fosse l'Italia ad accogliere una conferenza di pace".Ha aggiunto il leader della Lega: "Però per il momento l'emergenza è bloccare i missili, bloccare le bombe con tutti i mezzi necessari. Ho apprezzato l'intervento del presidente Draghi sul fatto che l'Italia debba essere autosufficiente sull'energia. Non possiamo più essere dipendenti da guerre o capricci altrui".Per quanto riguarda le sanzioni, Salvini aggiunge: "Pieno mandato al presidente Draghi a trattare a nome dell'intero popolo italiano per fermare la guerra, con ogni mezzo necessario. Ovvio che occorrerà dialogare con tutti: con Mosca, con tutti ".