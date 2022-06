Ucraina,Salvini: maggioranza parli di pace, scontro M5s non aiuta

Milano, 20 giu. (askanews) - "Sicuramente avere un ministro degli Esteri sconfessato dal suo partito quando c'è una guerra in corso non è il massimo della vita. Io spero, e ci stiamo lavorando come Lega, che domani e dopodomani in Parlamento la maggioranza parli di pace e non di guerra". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine del terzo appuntamento a Parma di #èlitaliachevogliamo, a proposito dei contrasti nel M5s sugli aiuti militari all'Ucraina. "Sicuramente lo scontro che va avanti ormai da tempo tra Conte e Di Maio non aiuta, ma io da Draghi mi aspetto una risposta concreta su benzina, luce, gas e agricoltura. Il resto mi interessa poco. Se non arrivassero entro il mese di giugno, è una riflessione e non una minaccia, i decreti sullo sconto benzina e sulla siccità per la Lega sarebbe un enorme problema" ha aggiunto Salvini.