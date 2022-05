Ucraina, Salvini: con Draghi finalmente abbiamo parlato di pace

Roma, 16 mag. (askanews) - Con Draghi "abbiamo parlato finalmente di pace: dopo quasi tre mesi di guerra riuscire a parlare concretamente di pace, di cessate il fuoco, di salvare vite e anche posti di lavoro è qualcosa su cui non dormo la notte. Rispetto ai toni bellicisti che c'erano da parte di quasi tutti fino a pochi giorni fa il fatto che il presidente Draghi sia andato a Washington a portare parole e progetti di pace, l'idea di una Europa nuova, Italia, Francia e Germania, che metta al centro la pace e il disarmo e la salvaguardia dei posti di lavoro in patria è qualcosa su cui sto lavorando da più di due mesi e che comincia a dare i primi frutti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi."Abbiamo parlato - ha aggiunto - di come arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile con una Italia protagonista. Lasciamo ad altri venti e toni di guerra e noi facciamo l'Italia che da sempre è stata potenza di equilibrio, alleata delle democrazie occidentali ma con equilibrio, buon senso e misura. Che l'Italia sia protagonista di un processo di pace e di disarmo è un qualcosa che mi rende orgoglioso".