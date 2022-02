Ucraina, Salvini: chi tifa per la guerra non fa il bene del mondo

Roma, 14 feb. (askanews) - Di fronte alla crisi dei rincari delle tariffe energetiche occorre, fra le altre cose, "sperare che non ci sia nessuna guerra fra Ucraina e Russia". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.Secondo il leader leghista "chi tifa la guerra, chi ogni giorno lancia allarmi sui giornali, invasioni, bombardamenti aerei, contraerea non fa il bene del mondo. Una guerra in questo momento è l'ultima cosa che ci possiamo permettere. Aggiungo una riflessione da italiano: la metà del gas che ci arriva e che poi diventa corrente elettrica arriva dalla Russia, quindi molto banalmente siamo i primi - ha concluso Salvini - a non avere interesse che scoppi una guerra".