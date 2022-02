Roma, 28 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi non è riuscito a collegarsi con l'Eliseo dove è in corso una cena, con tema Ucraina, tra il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il collegamento, come spiegato da fonti di Palazzo Chigi, è saltato per problemi tecnici.