Ucraina, Papa Francesco chiede 'tregua pasquale:riporre le armi'

Roma, 10 apr. (askanews) - "Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Una tregua per arrivare alla pace attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Non per ricaricare le armi e riprendere a combattere: questo no. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?". Papa Francesco, nel corso dell'Angelus della Domenica delle Palme, ha chiesto una tregua pasquale nel conflitto in Ucraiana.