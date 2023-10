Ucraina: missile russo su Kryvyi Rih, ucciso un civile

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco lanciato ieri sera dalle forze russe su Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: lo ha riferito su Facebook il capo dell'Amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, come riporta Ukrinform. "Un altro attacco terroristico da parte dell'esercito russo contro i civili. Il nemico ha lanciato un missile contro una cooperativa di Kryvyi Rih", ha scritto Lysak. La vittima è un uomo di 60 anni, mentre una donna di 57 anni ha ricevuto ferite da schegge ed è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. (ANSA).