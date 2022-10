Roma, 22 ott. (askanews) - "L'Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non siete soli". Lo scrive Giorgia Meloni, in risposta al tweet con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era congratulato con lei per la nomina a presidente del Consiglio.