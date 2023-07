Ucraina, Meloni: propaganda dimentica 'si vis pacem para bellum'

Riga, 10 lug. (askanews) - "Chi fa una certa propaganda anti militarista non capisce o fa finta di non capire, quello che fa finta di non capire" è "chi vorrebbe che noi smobilitassimo, che non spendessimo, perchè la pace... Quello che questa gente fa finta di non capire è la più antica delle leggi: si vis pacem para bellum (Se vuoi la pace prepara la guerra, Ndr).

La deterrenza è la più straordinaria forma di diplomazia, la capacità di difendersi è il più straordinario strumento per garantire la pace". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando ai militari italiani della base di Camp Adazi in Lettonia."Ed è quello - ha aggiunto - che state facendo: state difendendo non solo i nostri alleati ma state difendendo la pace, la stabilità e il futuro del continente europeo. E chi guarda oltre la propaganda questo lo capisce bene. Grazie a nome del popolo italiano".