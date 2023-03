Ucraina,Meloni:pace è interesse di tutti,non solo dell'Occidente

Milano, 2 mar. (askanews) - "Non alimentiamo la falsa metafora di un mondo diviso, l'Occidente contro il Resto del mondo. L'incrollabile unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre l'interesse occidentale, è un interesse comune. Questo è, credo, un messaggio chiave che potrebbe emergere dalla Presidenza indiana del G20, così come dal Raisina Dialogue. Un messaggio di pseranza, di pace e di unità". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Raisina Dialogue a Nuova Delhi."C'è qualcosa di cui nel XXI secolo non possiamo fare a meno, e che dobbiamo riaffermare continuamente. La governance delle organizzazioni multilaterali devono essere aggiornate, ma le pietre miliari del multilateralismo non possono essere messe in dubbio, perchè sono anche le pietre miliari della pace e della libertà".