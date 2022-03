Ucraina, Meloni: governo escluso da tavoli, e Ue inesistente

Roma, 10 mar. (askanews) - "Mi dispiace ma non mi pare che sul piano della centralità diplomatica il governo abbia fatto granchè. Continuo a vedere appuntamenti e interlocuzioni dalle quali il governo viene sistematicamente escluso", nonostante "l'autorevolezza riconosciuta e decantata del premier Mario Draghi". Lo dice Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere Tv, aggiungendo: "Mi dispiace, noi lavoriamo per centralità dell'Italia".La presidente di Fratelli d'Italia conferma però "il pieno sostegno" all'azione del governo sulla crisi ucraina, ribadendo che "FdI non ha mai avuto dubbi sul fatto che l'Italia faccia e debba far parte del blocco dell'alleanza atlantica. Il che non ci ha impedito in passato di criticare alcune scelte degli alleati perchè non siamo cheerleader di potenze straniere e perchè i veri amici sono quelli che ti dicono quando stai sbagliando. Ma quando si entra in un conflitto armato non è più il momento dei distinguo, è il momento della compattezza e del coraggio. E la reazione coraggiosa e inaspettata degli ucraini comporta per noi la responsabilità di non abbandonarli".Per questo Meloni ribadisce l'appoggio all'invio di armi per sostenere la resistenza ucraina: "Penso che sia giusto che il governo italiano mantenga la compattezza con la comunità internazionale e gli alleati, fa bene a muoversi in sinergia. E poi i latini dicevano 'Si vis pacem para bellum'. Pensare che la questione si risolva abbandonando gli ucraini è un'utopia".Anche perchè, è il timore di Meloni, "una sconfitta rovinosa dell'Ucraina provocherebbe un domino nell'occidente: una probabile invasione di Taiwan della Cina che comporterebbe per noi occidentali delle conseguenze che molti non arrivano a vedere e che sono invece fondamentali". Dunque, ritornando all'invio di armi all'Ucraina, "penso che il governo faccia bene a fare tutto".Meloni ribadisce poi le sue critiche all'Europa, rifiutando però la lettura che questo sia dovuto al 'sovranismo' dei Paesi membri: "La Ue è stata totalmente inesistente e ininfluente in tutta la fase in cui si poteva operare per evitare il conflitto. Non abbiamo visto un'iniziativa diplomatica della Ue, ma delle singoli nazioni. Non è esistita l'Europa. Noi proponiamo una Europa confederale, un gigante politico e non un gigante burocratico".Quanto al rischio di un distacco degli Usa dall'Europa, per Meloni "è impossibile: la nostra alleanza non è una scelta tattica ma una comunanza di valori che viene prima di qualsiasi altra scelta tattica, politica o militare. Ma ci sono casi in cui gli interessi americani, legittimi, potrebbero non convergere con quelli europei. Per questo riteniamo che una alleanza occidentale debba prevedere una salda autonomia europea su ogni fronte, non di eseguire acriticamente le scelte americane".Infine Meloni affronta anche la questione dei profughi, sostenendo che l'esodo dall'Ucraina "toglie il velo sulle menzogne che ci sono state raccontate sui presunti profughi quando arrivano barconi pieni di uomini in età da lavoro. Quando c'è una guerra vera a scappare sono donne e bambini, gli uomini restano a combattere. E mi spiace che si mettano sullo stesso piano profughi veri con migranti economici".