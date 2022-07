Ucraina, Mattarella: non possiamo nè dobbiamo arrenderci a guerra

Roma, 5 lug. (askanews) - "L'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina vede il riemergere di dottrine, come il militarismo e l'imperialismo, condannate dalla storia e che eravamo persuasi avessero lasciato spazio alla pacifica convivenza fra i popoli e alla collaborazione internazionale. Non si può tollerare che - come avvenuto in passato - Paesi più piccoli e deboli vengano considerati prede dagli Stati più grandi e potenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso pronunciato in occasione del pranzo offerto dal presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusial."Tutto questo accade in Europa, ma le conseguenze colpiscono l'intero pianeta e lo stesso continente africano, dove milioni di persone rischiano di soffrire della crisi alimentare causata dall'invasione - ha aggiunto - L'Africa, con la sua scelta lungimirante di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i singoli Stati, grandi e piccoli, può senza dubbio offrire un importante contributo per promuovere il dialogo. Non possiamo né dobbiamo arrenderci al costume della guerra".