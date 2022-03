Ucraina, Mattarella: impedire che queste aggressioni diventino metodo

Roma, 15 mar. (askanews) - Un incontro, quello di oggi alll'ambasciata italiana presso la Santa Sede in occasione dell'anniversario dei Patti Lateranensi, incentrato quasi tutto sull'Ucraina. È quanto emerso al termine dell'incontro cui hanno preso parte, fra gli altri Sergio Mattarella e Mario Draghi per parte italiana e Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano per la Santa Sede.Mattarella ha sottolineato che ci troviamo nella situazione grave e inedita di un paese potente che invade con la violenza un paese indipendente per imporgli le proprie scelte: questo, ha rilevato, crea allarme e preoccupazione crescente in tutto il mondo.Senza ignorare le altre tante crisi in M. O. e in Africa l'aggressione dell'Ucraina, per il capo dello Stato, spaventa perché rischia di avviare una deriva di conflitti che può estendersi con ulteriori pericoli. Bisogna assolutamente impedire che questo modo di agire diventi un metodo: ne sarebbero sconvolte le regole della convivenza internazionale.