Ucraina, Letta: sostenere governo in sforzo unitario per la pace

Roma, 20 giu. (askanews) - "Io sono convinto che in questo momento sia assolutamente fondamentale che il governo sia sostenuto nel suo sforzo unitario per la pace", per "l'unità dei paesi europei" e per "l'Italia che deve fare la sua parte. Quindi bisogna fare tutto il possibile in questo momento perché prevalga l'unità e questo è lo sforzo che noi stiamo mettendo: l'unità, il sostegno al governo, lo sforzo per la pace, lo sforzo soprattutto perché gli ucraini sentano fino in fondo il sostegno e l'aiuto che noi dobbiamo dare loro". Lo ha detto il segretario del PD Enrico letta a margine di una iniziativa elettorale ad Alessandria a sostegno del candidato Pd Giorgio Abonante in vista del ballottaggio di domenica.Ancora a proposito della mozione che dovrà essere votata domani e in merito alle divisioni nel M5S, Letta ha sottolineato che "io spero che in parlamento si riesca trovare un accordo, un'intesa, spero soprattutto che ci sia lo sforzo almeno... Mettiamola così - ha sottolineato Letta -: c'è tutto "il nostro impegno, il nostro sforzo far prevalere le ragioni di unità. In questo momento credo che dividersi sia la cosa negativa. In questo momento in parlamento bisogna rendere più forti possibile le ragioni dell'unità. Noi lavoriamo perché l'Italia in questo momento sia più unita a sostegno dell'impegno, dello sforzo di pace che il governo, con gli altri paesi europei, sta portando avanti".