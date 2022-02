Ucraina, Letta a sit-in ambasciata Russia: unità contro follia Putin

Roma, 24 feb. (askanews) - "E' fondamentale che gli europei stasera siano uniti, perché l'unico modo per battere Putin è l'unità del mondo libero contro la follia di Putin e noi dobbiamo essere i primi a dimostrare che siamo qui per questa unità e per questa determinazione". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, davanti all'ambasciata russa a Roma dove è in corso una manifestazione contro l'aggressione di Mosca all'Ucraina."In questo momento mi sento soltanto di esprimere parole di auspicio di unità del nostro Paese, se il nostro Paese è diviso, se L'Europa è divisa facciamo tutto il gioco di Putin. Noi dobbiamo essere uniti e credo che questa sia la cosa principale", ha aggiunto sottolineando che "domani credo che tutti in Parlamento quando verrà il presidente del consiglio esprimeranno l'unità di intenti".