Ucraina, Letta: Parlamento ha già autorizzato ogni scelta Governo

Roma, 7 mag. (askanews) - Il Pd sull'Ucraina esprime "piena fiducia nelle scelte che il governo sta facendo in questo momento perchè è il Governo che ha il polso della situazione e sa qual e' la scelta migliore" . Detto questo "non abbiamo mai avuto alcun problema ad affrontare un dibattito parlamentare su questi temi e le discussioni se c'è bisogno si fanno". Ma con la sottolinetura che "comunque nelle decisioni che il Parlamento ha già preso ci sono tutte le indicazioni che valgono probabilmente anche per l'oggi".Lo ha affermato il segretario del Pd Enrico Letta, parlando a Siena a margine della iniziativa "Siena parla al mondo. Disegniamo insieme il futuro", a proposito della richiesta del presidente M5s Giuseppe Conte al premier Mario Draghi di riferire al Parlamento sul conflitto in Ucraina prima di incontrare il presidente Usa Joe Biden alla Casa Bianca martedì prossimo."Noi - ha difeso Letta la posizione del Governo sull'Ucraina- abbiamo le nostre ragioni e sappiamo che in questo momento è importante trovare la massima unità".