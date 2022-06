(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Domani avrà il compito, con gli altri leader, di cominciare i passi fondamentali per costruire la nuova Europa dopo quello che è successo dal 24 febbraio". Lo ha detto in Aula alla Camera il segretario del Pd, Enrico Letta, rivolto al premier Mario Draghi. Per Letta il Consiglio Ue di domani è un "momento storico nella vita dell'Unione". (ANSA).