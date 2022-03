Ucraina, Letta: crimini contro umanità non rimarranno impuniti

Roma, 11 mar. (askanews) - "Oggi vogliamo dire molto chiaramente che i crimini contro l'umanità che si stanno compiendo contro la popolazione ucraina non rimarranno impuniti. E' un dovere morale che tutti ci prendiamo oggi rispetto alle più di mille vittime civili che in due settimane di terribile guerra hanno toccato il popolo ucraino". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta intervenendo al convegno 'La fine del Condor. Dalle dittature alla democrazia: progressisti tra Italia e America Latina'."Noi vogliamo la pace in Ucraina, che le armi cessino il loro operato e che la diplomazia vinca e vogliamo lavorare perchè vinca la pace, il nostro primo obiettivo è la pace", ha aggiunto.