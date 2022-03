Ucraina, Lega a Draghi: usi toni più pacati, la gente si spaventa

Roma, 23 mar. (askanews) - La Lega invita Mario Draghi a usare "toni più pacati" sulla crisi ucraina. In sede di dichiarazione di voto in Senato, il capogruppo Massimiliano Romeo dice: "Nel quadro di un giusto e doveroso sostegno al popolo ucraino sia sotto il profilo umanitario, sia sotto il profilo economico sia anche sotto il profilo degli aiuti militari che lei e il suo governo state portando avanti, ci permettiamo di dare un suggerimento: le chiediamo magari di usare in alcune circostanze toni un po' più pacati, perchè in qualche occasione sono stati percepiti toni un po' tropo belligeranti, la popolazione un po' si spaventa, l'opinione pubblica va rassicurata. Ricordando che l'Italia ha una tradizione lunghissima di diplomazia di primissimo piano che va tenuta in considerazione".Romeo ha poi ricordato "l'interscambio Lombardia Russia che vale circa 3 miliardi, di cui 1,5 solo per Milano. E le imprese italiane che operano in Russia si sentono abbandonate a se stesse. Faccia comprendere ai partner della Ue che non si può tornare ai numerini: serve aiutare le economie interne".