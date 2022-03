Ucraina, Gelmini: per i profughi regioni usino strutture Covid

Roma, 11 mar. (askanews) - "Le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le strutture già allestite per l'emergenza pandemica, nonché adottare soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive. L'obiettivo è assicurare l'accoglienza a tutti i profughi in arrivo in Italia dall'Ucraina". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, nel corso della Conferenza unificata straordinaria sull'accoglienza."Le Prefetture, in raccordo con i commissari, provvedono a fronteggiare le esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini, a partire dalle operazioni di identificazione, servendosi della rete dei centri di accoglienza già in essere", ha aggiunto.