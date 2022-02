Ucraina, G7: attacco russo ingiustificato, grave violazione diritto

Roma, 24 feb. (askanews) - I leader del G7 condannano "l'aggressione militare su larga scala della Federazione Russa contro l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, diretta in parte dal suolo bielorusso. Questo attacco immotivato e completamente ingiustificato allo stato democratico dell'Ucraina è stato preceduto da affermazioni inventate e accuse infondate". E' quanto si legge in una nota, dopo il vertice G7 in video conferenza che si è svolto oggi.L'attacco "costituisce una grave violazione del diritto internazionale e una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e di tutti gli impegni assunti dalla Russia nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi e dei suoi impegni nel Memorandum di Budapest"."Come G7 - ricordano i leader - stiamo portando avanti sanzioni economiche e finanziarie severe e coordinate. Facciamo appello a tutti i partner e membri dell'internazionale comunità a condannare questo attacco con la massima fermezza, a stare a fianco dell'Ucraina e ad alzare la voce contro questa palese violazione dei principi fondamentali della pace e della sicurezza internazionali".