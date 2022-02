Ucraina: fuga dalla guerra, in Piemonte i primi profughi

(ANSA) - VERCELLI, 28 FEB - Borgosesia (Vercelli) ha accolto questa mattina i primi profughi arrivati dall'Ucraina in guerra: sono due mamme con i loro bambini di 11 e 15 anni, e un terzo ragazzino di 11 anni. Le due donne hanno raggiunto la madre, che vive a nella città valsesiana con il marito. A riferirlo, in una nota, il sindaco Paolo Tiramani, insieme con il vice Fabrizio Bonaccio e il consigliere ai Servizi sociali Francesco Nunziata. "E' stato commovente accogliere in municipio queste persone, di grandissima dignità - sottolinea Tiramani -; non hanno chiesto nulla di materiale, ma solo un'assistenza per avere quanto prima riconosciuto lo status di rifugiati. Siamo già al lavoro per fare i documenti, che garantiranno loro un permesso di soggiorno e la protezione internazionale". Le due donne sono fuggite in auto partendo dalla città di Ivano-Frankivsk; le loro abitazioni si trovano a pochi chilometri dall'aeroporto attaccato dai russi. Hanno portato in salvo i loro figli, mentre i loro uomini sono rimasti in Ucraina a combattere. "Siamo pronti - conclude Bonaccio - ad offrire altre forme di accoglienza a coloro che arriveranno". (ANSA).